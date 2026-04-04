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    雨天悲劇！國3苑裡段轎車失控撞護欄 2死1傷

    2026/04/04 11:34 記者彭健禮／苗栗報導
    國道3號北上150公里苗栗縣苑裡路段，4日上午7點許發生一輛轎車衝撞護欄車禍。車內3人1人輕傷、2人明顯死亡。（消防提供）

    國道3號北上150公里苗栗縣苑裡路段，4日上午7點許發生一輛轎車衝撞護欄車禍。車內3人1人輕傷、2人明顯死亡。（消防提供）

    國道3號北上150公里苗栗縣苑裡路段，今（4）日上午7點許，發生一輛轎車衝撞護欄車禍。車內3人有2人輕傷，另2人明顯死亡。事故原因有待國道警方進一步調查。

    苗栗縣消防局於今天上午7點獲報，指國3北上150公里處有一輛轎車衝撞護欄事故，派遣苑裡分隊人車到場救援。消防人員到場，車內3人，1人受輕傷意識清楚，但另2人已明顯死亡。消防人員將傷者給予傷口包紮止血及骨折固定後，送醫救治。

    國道2隊警方初步調查，該轎車駕駛為39歲賴姓女子，搭載母親58歲黃姓女子及40歲友人張姓女子前往北部，於行經事故地點時不明原因自撞護欄肇事。賴女受擦挫傷及骨折送醫，經酒測沒有酒駕情形；黃女於副駕駛座傷重，由現場救護人員急救後宣告死亡未就醫；坐後座的張女則因撞擊被拋出車外，明顯死亡未就醫。

    車禍事故由國道警方處理後於上午9點半許排除，恢復正常通行，由於事發時段大雨，不排除雨天行車天雨路滑致失控自撞護欄。國道2隊也呼籲用路人於雨天行車務必減速慢行，加大行車安全距離，注意車前狀況，並握好方向盤小心駕駛，且駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護自身及他人的行車安全。

    國道3號北上苑裡路段4日上午7點許發生一輛轎車衝撞護欄車禍。車內3人1人輕傷、2人明顯死亡。（消防提供）

    國道3號北上苑裡路段4日上午7點許發生一輛轎車衝撞護欄車禍。車內3人1人輕傷、2人明顯死亡。（消防提供）

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