士林公車站暗夜驚魂 員警機警介入阻止少女自殘

陳姓少女被送醫救治。（記者劉慶侯翻攝）

就讀高中的陳姓少女，日前晚間在北市士林東山路巷口的公車停靠站，突然情緒落失控，拿美工刀自殘，嚇壞過往路人。警方獲報急赴現場，以溫暖的詢問安撫，伺機將美工刀奪下，將對方送醫救治並通知家屬。

北市警士林分局芝山岩派出所警員彭智弘、鄭禧凡，是前日執行夜間巡邏勤務中，接獲民眾焦急報案，指稱東山路巷口公車站有一名女子因情緒崩潰激動，正持美工刀傷害自己，員警獲報後立刻鳴笛趕赴現場。

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警方抵達現場後，只見身穿黑色外套的女子孤單地癱坐在候車椅上，手中緊握著美工刀，伴隨著令人不忍的啜泣聲，手腕上已赫然可見刀割的血痕。

警方面對女子極度不穩定的情緒，員警沒有選擇強硬的手段，而是展現了滿滿的鐵漢柔情。他們先是會同119救護人員放慢腳步，以溫和的語氣不斷安撫女子的情緒，傾聽她的悲傷。

最終在女子放下心防，警方利用這千鈞一髮之際，展現了絕佳的默契，趁著救護人員溫柔對話、成功分散女子注意力的瞬間，機警地從後方迅速且安全地奪下危險的美工刀，將女子自殘邊緣拉了回來。

警方在危機解除後，得知對方目前就讀高中，諸多因素突然導致情緒崩潰，警方與救護人員隨即將陳姓少女台北榮民總醫院接受治療，並在第一時間聯繫上家屬前往醫院陪伴。家屬趕抵醫院看到平安的親人，也致上最誠摯的謝意。

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警員鄭禧凡（左），警員彭智弘（記者劉慶侯翻攝）

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