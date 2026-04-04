有沒有一招從天而降的「袈裟斬」 婦人遭降下柵欄打到哀嚎超烏龍

雖監視器畫面難以分辨婦人長像，但明顯可感覺被打得極痛。（民眾提供）

走路要看路、不要盲跟。台東一位計程車司機，昨天前往一處停車場接客、離場時，車後傳出「噹」聲響，接著就是哀嚎，原來是一婦人跟同伴前行又未查看，柵欄降下時往肩上砸下。司機擔心自己「肇事逃逸」，在臉書發佈影片希望臉友解惑，只是一眾無良好友來看戲、看烏龍者居多，直說「這婦人也太誇張」、「看她沒事，那可以安心嘲笑了」。

從柵欄降下角度來說，劍道修習者稱這是「袈裟斬」，指得是日本劍術一種基礎砍劈技法，由左肩斜向下斬至右腰，揮劍軌跡如同僧侶披掛的袈裟斜披在身上而得名。而司機擔心的肇事逃逸問題，台東縣警方看完影片只是一陣無言，僅表示「沒有（肇逃）」。

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司機表示，事發當時自己剛到鬧區一處停車場接客人，離場時，只聽到「噹」聲響，明顯是金屬碰撞聲，接著不到一秒就傳出婦人哀嚎，由於自己是職業駕駛，即使先前行駛時並未見到車前有行人，擔心可能撞到人又不自知，以後視鏡查只見一婦人蹣跚行進「看來好像沒有打算要跟自己算帳」也未向己車看來，自己因此離去。

直到司機查看行車紀錄器才看到，停車場降下的柵欄往婦人左肩降下，但婦人只是跟著前方同伴而行並未查覺，打到她哀嚎，雖然柵欄擊中婦人後立即回彈、高舉，但婦人明顯被打到痛得無法站直。網友則表示，不幸中的大幸，還好不是往頭頂打下「當頭棒喝」，要她「走路要看路、看清環境」，下次走路不要再盲目跟著前方同伴行走了。

柵欄從天而降。（民眾提供）

尾隨同伴前行。（民眾提供）

雖監視器畫面難以分辨婦人樣貌、情況，所幸婦人應無大礙。（民眾提供）

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