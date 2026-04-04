獨家》大安警備隊員控隊長霸凌 辱病、個資遭洩逼出重度憂鬱

大安分局警備隊的警員控訴遭到隊長職場霸凌。（資料照）

警備隊長：未針對 許多情節被不實放大

一名任職於北市大安分局警備隊的警員近日出面控訴，該隊隊長自去年8月底上任後，長期對基層同仁職場霸凌，多次針對其身心狀況以言語調侃。令他更無法接受的是，他向1999投訴後，個資卻疑似遭外洩，投訴內容及身分都被隊長知道，讓他被霸凌情況變本加厲。該名警員指出，因隊長刻意孤立並在勤務上百般刁難，導致其身心狀況惡化，目前已診斷患有重度憂鬱症，目前正向人事室提出第二次申訴中。遭投訴的警備隊長則表示自己絕對沒有針對該名隊員，許多情節都被不實放大。

投訴警員表示，他原本因身心問題調至警備隊療養，狀況一度好轉，未料隊長上任後，經常在大眾面前拿他的病情開玩笑。有一次他身體不適坐在辦公椅上休息，隊長竟冷嘲熱諷表示「你怎麼都不會好」。除了語言暴力，隊長還被同事目擊私下違法查閱其從工作到下班返家的監視器動線。此外，在今年春節期間，隊長疑似刻意將他一人排定全天外勤，使其無法參與單位除夕聚餐，讓他感到被嚴重孤立。該名警員曾透過1999市民熱線反映，卻沒想到申訴人個資疑似遭外洩，讓隊長得知檢舉內容，隨後內部調查更被認定不構成霸凌，此後他更備感壓力。

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該警員進一步透露，隊長的管理行為不只針對個人，也有其他同仁被私下調閱監視器；甚至有資深巡佐僅因上樓吃飯就被當眾斥責並要求寫報告，或是在辦公室遭無端辱罵。隊長甚至曾提議在值班台加裝監視器專門監看員警，並企圖在備勤室裝設收音設備監聽對話。在休假管理上，也曾出現他請假後，隊長隔天隨即宣布該特定班別全面禁假的針對性行為，總總針對行為讓他原本好轉的病況，在隊長上任後急轉直下，目前已經向分局人事室提出二次申訴。

不過被投訴的警備隊長則表示，他從未對於隊員病情冷嘲熱諷，不清楚隊員為什麼會有這樣的感受。他對於隊員請假一向都是准假，自己收到被1999檢舉後沒有得知檢舉人身分，春節排勤那次甚至有打電話事先告知隊員表示歉意，並非有意針對。曾有意加裝監視器則是因為隊員有在值班台玩手機的情況，後續也沒有加裝，更不曾提議要加裝收音設備，許多隊員控訴的情節都被不實放大。

大安分局督察組則對此表示，針對同仁反映警備隊長涉及管理不當、個資疑遭外洩及不友善對待等控訴，分局目前已正式立案調查。分局強調，警察機關對於同仁申訴權利予以尊重，且絕對秉持公正、公平的立場進行釐清，絕不掩飾或護短。全案目前涉及人事程序與當事人權益不便透漏細節，後續將視調查結果依規辦理。

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