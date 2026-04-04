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    苗栗凌晨惡火！3層透天厝全面燃燒 獨居屋主驚醒逃生

    2026/04/04 10:33 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市文發路一棟3層樓透天厝，今（4）日凌晨3點多發生火警。（民眾提供）

    苗栗市文發路一棟3層樓透天厝，今（4）日凌晨3點多發生火警。（民眾提供）

    苗栗市文發路一棟3層樓透天厝，今（4）日凌晨3點多發生火警，消防人車趕抵時，整棟建築已陷入全面燃燒，濃煙與火舌不斷竄出，獨居屋主及時逃出，受濃煙輕微嗆傷，無生命危險。消防撲滅火勢，詳細起火原因待進一步調查釐清。

    苗栗縣消防局表示，今天凌晨3點26分接獲火警通報，苗栗市文發路一處3層樓透天厝失火，立即派遣消防人車趕往救援，人車趕抵現場時，整棟透天厝已陷入全面燃燒，濃煙、火舌不斷竄出。經消防人員確認無人受困後，布水線灌救。

    據了解，屋主1人獨居，事發當時正在睡覺，突然驚醒發現廚房起火，火勢迅速蔓延，屋主緊急逃出屋外並報案求救，過程中受到些許濃煙嗆傷，但意識清楚，並無大礙。消防初步了解，屋內存放大量錄影帶及雜物，導致火勢延燒迅速。火勢已由消防人員撲滅，詳細起火原因，仍有待進一步調查釐清。

    苗栗市文發路一棟3層樓透天厝，今（4）日凌晨3點多發生火警，消防人車趕抵時整棟建築已陷入全面燃燒，濃煙與火舌不斷竄出。（民眾提供）

    苗栗市文發路一棟3層樓透天厝，今（4）日凌晨3點多發生火警，消防人車趕抵時整棟建築已陷入全面燃燒，濃煙與火舌不斷竄出。（民眾提供）

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