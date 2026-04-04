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    毒駕男撞死買菜嬤肇逃！家屬質疑警未追緝 警方：救人第一

    2026/04/04 10:29 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化男毒駕衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡。（民眾提供）

    彰化男毒駕衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮昨天（3日）傳出男子毒駕闖紅燈躲警車攔查，衝撞機車導致75歲買菜嬤噴飛身亡，家屬質疑警車在發現老婦被撞飛倒地後，為何沒有立即追緝肇逃車輛，讓毒駕男逃了5個小時才被抓到。鹿港警分局強調，員警救人第一，發現老婦重傷立即打119請求救護，並請線上員警支援追緝逃逸車輛。

    施姓阿嬤的家屬表示，阿嬤昨天為了拜拜，出門去買菜，買菜回程卻發生憾事，但家屬看到監視器影片，發現肇事男子連煞車都沒有就撞上阿嬤，巡邏警車隨後趕到，員警只是下車打電話，沒有當場採取急救措施，或是繼續追肇逃車輛，這讓家屬很難理解。

    家屬也透過社群網路平台徵求目擊者影像，希望能夠了解真相，因為家屬無法接受阿嬤只是去買個菜，結果騎個機車準備返家，結果卻被毒駕男撞到不治。

    鹿港警方指出，巡邏員警昨天是在鹿港鎮中山路與博愛路口發現有車子闖紅燈右轉，才會鳴笛，違規車輛立即逃逸，員警發現車輛撞上老婦，當然以救人為優先，員警下車馬上就打電話給119請消防隊派車救護，由專業人員救護，同步請求線上支援警力，追緝肇逃車輛。

    警方強調，肇逃陳姓男子為台灣人，逃逸躲在鹿港鎮的民宅，警方以車牌追人，在男子肇逃5小時後逮捕到案。全案訊後以公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

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    彰化男毒駕衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡。（民眾提供）

    彰化男毒駕衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡。（民眾提供）

    彰化男毒駕衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡。（民眾提供）

    彰化男毒駕衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡。（民眾提供）

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