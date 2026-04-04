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    首頁 > 社會

    又有馬來西亞人來台當車手 提領6萬判刑2年

    2026/04/04 08:26 記者陳鳳麗／南投報導
    從馬來西亞來台當車手的劉姓男子，分別在草屯、彰化提領詐款，草屯領6萬元，南投地院重判2年有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

    從馬來西亞來台當車手的劉姓男子，分別在草屯、彰化提領詐款，草屯領6萬元，南投地院重判2年有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

    又是馬來西亞跨海來台當車手！馬國劉姓華人貪圖輕鬆賺錢，持觀光護照來台當車手，詐團先給食宿費1萬3000元，酬勞為領款的1%，他先在草屯提領被害人的6萬元，數日後又在彰化領款被逮捕羈押至今，劉男供稱草屯領款的酬勞還未領拿到，南投地院近日以共同詐欺取財罪，重判2年徒刑。

    馬來西亞人前仆後繼來台當車手，1名馬國劉姓華人，去年6月29日入境加入詐騙集團，言明當車手提領詐款，每領一筆就可拿到該款項1%的酬勞。而他ㄧ入境詐團就先給1萬3000元的短期食宿費。

    去年7月2日他接到指示，到南投縣草屯鎮土地銀行無卡提領6萬元，一領到錢就交給收水手。該被害人住台北，被詐團以中獎須先操作網銀進行審核領取獎金，說出自己的土地銀行帳號密碼，劉姓車手即到土銀草屯分行無卡提領6萬元。

    劉姓車手隔天即又接獲指示到彰化領款，後來被彰化警方逮捕，彰化地院裁定羈押至今。而劉男在草屯提領詐款案，草屯警方也追查到劉男，劉男坦承該案是他做的，但還沒領到酬勞，因為被羈押，也沒辦法賠償被害人。南投地院近日將劉男以3人以上共同詐欺取財罪名，判刑2年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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