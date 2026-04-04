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    首頁 > 社會

    蘭嶼釣客走人面岩礁岸跌傷 警消海巡協力救援

    2026/04/04 07:48 記者黃明堂／台東報導

    一名男子昨天傍晚到蘭嶼人面岩海岸釣魚，走在礁岩不慎跌倒受傷，撞及頭部，海巡第一三岸巡隊開元安檢所接獲台東縣消防局台東大隊蘭嶼消防分隊轉民眾通報，立即派員前往救援，會同將傷者送醫。

    海巡東部分署第一三岸巡隊表示，開元安檢所接獲通報後，立即啟動救援機制，並會同蘭嶼消防分隊、台東縣警察局台東分局東清派出所及第十五海巡隊CP-1060艇前往現場實施救援。抵達現場後，發現該民眾為釣客（男性、52歲、非蘭嶼當地人） 於岸際礁岩行走時不慎跌倒，撞擊頭部導致意識模糊，由消防人員實施檢傷包紮，並由海巡人員協助將傷者以擔架搬運至岸際，後續由消防分隊救護車後送蘭嶼衛生所就醫。

    東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於東部地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

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