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    「小鹿亂撞」是真的！台中罕見野鹿突竄出車禍 騎士碰撞慘摔

    2026/04/04 06:52 記者許國楨／台中報導
    發生機車與野鹿碰撞事故的路段。（民眾提供）

    發生機車與野鹿碰撞事故的路段。（民眾提供）

    台中市龍井區3日傍晚發生一起罕見車禍，41歲彭姓男子騎機車沿遊園南路270巷往新庄街二段方向直行，未料途中竟有一隻野生鹿從右側突然竄出，雙方當場發生碰撞，猛烈撞擊造成彭男摔車手腳多處擦挫傷，所幸送醫治療後並無大礙，警方檢測確認無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    事故發生後引發熱議，有網友驚呼「原來小鹿亂撞是真的」，也有人表示曾在向上路上坡路段看過「小心水鹿」的警告標誌，當時還以為只是提醒用途，「沒想到真的有鹿！」更有居民直言，大肚、龍井、沙鹿一帶本來就有鹿群棲息，「已經很多年了」。

    然而，近年鹿隻頻繁出現在道路上的現象，也讓不少人擔憂，有網友推測，可能與山區棲地遭破壞有關，「之前火燒山，山谷還發現鹿屍」，推測鹿群為躲避火勢卻不幸喪命；而今年再度發生山林火災，「沒食物也沒地方躲，只好往住家和馬路跑」，直言相當心疼。

    也有目擊者提到，事發後該鹿仍具活動力，但疑似右前腳受傷，奔跑時呈現抬腳狀態，據了解，大肚山、龍井南寮步道及台74線周邊，過去確實曾發生多起野生梅花鹿或水鹿衝出道路，導致車禍的案例，多半集中在清晨或夜間時段，常造成鹿隻死亡或車輛嚴重毀損，也有人員受傷。

    烏日分局呼籲，駕駛人行經山區、郊區等易有野生動物出沒路段時，應隨時注意前方路況狀態，並減速慢行以增加反應時間，確保行車安全。

    彭男的機車。（民眾提供）

    彭男的機車。（民眾提供）

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