宿舍一亮燈就逼「回訊息」恐怖情人盯梢、強抱判8個月

蔡男為追求女大生，長期盯梢宿舍並傳訊騷擾，更於工作地強行摟抱對方。台南地院認定其侵害身體自主權，依跟蹤騷擾與強制猥褻罪判處有期徒刑8個月。（資料照）

蔡姓男子疑似自認浪漫，為追求女大生長期盯梢其宿舍，見窗戶亮燈便傳訊逼問怎麼沒回訊息？甚至闖入工作場所強行摟抱，台南地方法院依跟蹤騷擾及強制猥褻罪，判處8個月徒刑，可以易科罰金。

2024年6至8月間，蔡男頻頻在女大生宿舍外觀察，見房間亮燈就傳訊質問為何不回訊息，儘管女方拒絕聯繫，蔡男仍發送「你不說我現在就去」等施壓文字，並至其工作地盯梢，同年8月，蔡男將餐點留於宿舍外逼迫女方出面，待其現身便上前拉扯，致被害人長期處於不安之中。

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此外，同年7月晚間，蔡男至女大生工作地點，未經同意強行摟抱其腰部，女方當下以言語拒絕並伸手推開，蔡男仍無視意願拒不放手。檢方指出，此舉並非乘人不備的短暫性騷擾，而是基於私慾，以違反意願方式妨害被害人的性自主決定權，已構成強制猥褻。

法院審理強調，社會重視身體自主與生活寧靜，蔡男雖然說自己在追求女大生，但實際上卻是盯梢、強制接觸，這超過人際分際，情感教育核心在尊重意願，無視拒絕的過度行為絕非單純感情糾紛，蔡男雖坦承犯罪但未達成調解，審酌其動機、手段及被害人創傷予以論罪。

針對跟蹤騷擾行為罪判處有期徒刑3個月；強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，兩罪合併應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，可以易科罰金，全案可上訴。

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