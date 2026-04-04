為3603元上訴到底！前員工討勞退差額 「這3類」沒納入中油敗訴確定

中油加油站示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

3名台灣中油台南營業處前員工，不滿勞退金短少提告，一審判中油須補提繳3603元。雖然金額很少，但中油上訴，二審法官認定夜點費等津貼具勞務對價與經常性，依法屬於工資，駁回上訴確定。

3名員工主張，任職期間每月領取的夜點費、全勤獎金與危險津貼，皆為提供勞務的對價且屬經常性給予，依法應視為工資。但中油計算加班費、特別休假未休工資及勞工退休金時，僅以單一薪給為基準，導致提繳數額短少，要求補足差額。

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中油抗辯表示，國營事業待遇受行政院與經濟部規範拘束，工作規則明訂採單一薪給制，員工持續提供勞務即為默示同意，夜點費與危險津貼發放金額非每月相同，全勤獎金視出勤狀況核發，並非必然可領取，應屬恩惠性給與而非工資。而績效獎金也有激勵性質。

法官審理指出，勞動基準法對工資定義應以客觀事實判斷。夜點費為夜間工作固定補償，全勤獎金是未請假對價，危險津貼為從事防護工作報酬，三者皆符合經常性給予，須納入工資計算，只有績效獎金屬恩惠給與不納入。

台灣高等法院台南分院維持一審見解，認定津貼依法應納入平均工資。重新計算並扣除中油已補提繳部分，判決中油須再分別補提繳2430元、1071元及102元，合計3603元，匯入3人設於勞工保險局的勞工退休金專戶，並加計法定遲延利息，全案不得上訴。

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