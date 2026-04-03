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    悚！彰化男毒駕闖紅燈躲警車攔查 衝撞機車75歲買菜嬤噴飛亡

    2026/04/03 23:20 記者劉曉欣／彰化報導
    男子闖紅燈遭警車鳴笛，隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（民眾提供）

    男子闖紅燈遭警車鳴笛，隨即加速逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人。（民眾提供）

    又見毒駕！陳姓男子今（3日）在彰化縣鹿港鎮的早市一帶紅燈右轉，見巡邏警車鳴笛開車逃逸，車子直接衝撞騎機車的75歲施姓阿嬤，阿嬤被車輾過送醫不治，陳男肇逃，警方事發5小時後逮捕陳男，陳男有毒品反應，全案依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

    鹿港警分局表示，這起意外發生在今天上午將近11點，當時巡邏警車在鹿港鎮中山路、博愛路口，發現前方有車輛闖紅燈右轉，員警立即鳴笛尾隨，發現違規車輛在泉州街口，撞上騎機車的婦人後肇事逃逸，由於婦人彈飛臥倒路中央，員警馬上停車通報119，並維持現場交通秩序。

    鹿港消防分隊獲報到場，婦人當時仍有生命徵象，左大腿有約30公分撕裂傷，腹部呈現瘀青，對聲音有反應，立即施以清洗傷口、包紮止血，並予以頸圈及長背板固定處置後，送往鹿基醫院救治，最後仍宣告不治。

    鹿港警分局追緝肇事逃逸車輛，花了5小時在鹿港鎮找到陳男，並進行酒精與毒品檢測，陳男有毒品反應，酒精反應零，車上並未找到毒品。

    施姓婦人的兒子指出，母親初二、十六都會拜拜，今天是農曆2月16日，母親為了拜拜，專程騎機車去鹿港早市買菜，回程卻發生意外，令人難以接受。

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    男子闖紅燈遭警車鳴笛，隨即加速逃逸，見前方有騎機車婦人也沒減速。（民眾提供）

    男子闖紅燈遭警車鳴笛，隨即加速逃逸，見前方有騎機車婦人也沒減速。（民眾提供）

    男子加速逃逸，直接衝撞前方騎機車婦人。（民眾提供）

    男子加速逃逸，直接衝撞前方騎機車婦人。（民眾提供）

    男子闖紅燈遭警車鳴笛，隨即加速逃逸，衝撞前方騎機車婦人肇逃。（民眾提供）

    男子闖紅燈遭警車鳴笛，隨即加速逃逸，衝撞前方騎機車婦人肇逃。（民眾提供）

    男子的車撞上騎機車的婦人並輾過，婦人送醫不治。（民眾提供）

    男子的車撞上騎機車的婦人並輾過，婦人送醫不治。（民眾提供）

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