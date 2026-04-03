警妻離奇陳屍路上偵辦8年無進展 檢方簽結

台東鹿野8年前發生警員妻子陳屍路上命案，因證據不足簽結。（民眾提供）

台東縣鹿野鄉8年前發生離奇命案，警員吳姓妻子深夜被發現陳屍路上，頭部遭到嚴重撞擊，檢警朝他殺及肇事逃逸兩方向調查，始終沒有進展，當年案發初始，警方偵辨方向令不少員警深感匪夷所思，因浪費過多時間，最終線索全斷。檢方說，案件已暫時簽結，若有新事證會再重啟調查。

台東地檢署說，經調卷，查悉有他殺嫌疑，但在迭經調查蒐證後，仍無法確知行為人，故暫予簽結。

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案件發生在2017年12月30日深夜，當時下著大雨，有民眾開車經過事案發現場見到婦女倒臥馬路，離鹿野分駐所不過300公尺，立即報案。警方趕到現場，發現婦女頭部重創，腦漿溢出，通報救護車。

當年不少承辦員警已退休，一名退休警員說，現場無監視器，附近有些監視器也損壞，但當時到場員警未能警覺「也可能是凶殺」，事後僅以帳棚覆住屍體，不少跡證隨著大雨沖刷流失。

警方朝他殺和車禍肇逃兩方向偵辦，調閱附近監視器和汽機車保養廠資料，始終無法突破案情，死者相關人等通聯紀錄也難查出直接證據。而當年警方主官則是一口咬定「一定是開車肇事」，將偵查重心放在這個部分。

甚至，死者頭部明顯有個直角撞擊痕，卻被認為應該是車禍後撞擊變電箱造成，找來大貨車、廂型車等各式車輛到場模擬事發過程，卻找不到變電箱。後來相驗屍體時出現兩派不同見解，一派認為是肇事撞死，另一派認為是鈍器砸死

當年許多主管、相關人等因未能破案或涉及他事遭降調、調離原單位。但當年參與本案的一名退休老警員認為，每一層偵查都出現漏洞，致真相隨著時間和從一些漏洞中消失。

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