越南移工不爽被分手 傳訊前女友老公：在這裡殺她很簡單

越籍黎男不滿分手，傳訊恐嚇前女友老公，在這裡殺她很簡單，還散布竊錄影像與非法利用個資，台南地院依恐嚇等罪合併判11個月徒刑。（記者王捷攝）

越南籍黎姓移工不滿前女友分手，傳訊息恐嚇前女友的丈夫：「在這邊殺她還算簡單」，並散布前女友的更衣影像與非法利用個資。台南地方法院依恐嚇、個資法等罪合併判處有期徒刑11個月。

黎男與前女友分手後，2020年至2022年間，持續利用臉書與通訊軟體傳訊息，辱罵前女友是妓女，揚言將事情處理完前女友，再對她未成年的2名子女不利，傳訊威脅前女友的丈夫「在這邊殺她還算簡單」，甚至詢問他人「在越南砍手和砍腳、2個人現在是多少錢？」並將截圖輾轉傳給被害人。這些加害生命之舉動導致被害人長期恐懼，違反刑法恐嚇危害安全罪，嚴重破壞社會秩序。

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除言語威脅，黎男將過去竊錄的前女更衣影像，傳送親友並公開張貼。還另創設假帳號上傳照片，加註不堪的貶抑文字，對被害人隱私構成重大侵害。

台南地院檢視各項證據，考量黎男因情緒失控觸法，審理中已坦承犯行，雙方達成調解並獲原諒，審酌他從事臨時工、須扶養雙親與未成年子女等經濟狀況，綜合評估法益侵害程度妥適量刑。

法官依恐嚇罪共9罪，各處有期徒刑2個月，散布私密影像及非法利用個資罪各處有期徒刑3個月。合併應執行有期徒刑11個月，可以易科罰金。

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