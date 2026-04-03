鄰居太吵「I人」反撲 弟：「吵2、3年了」

邱嫌行為已在網路上分成兩派論戰。（記者劉人瑋攝）

3月27日台東鹿野鄉槍擊案，邱嫌昨晚落網。平時少與人打交道的邱嫌又是製茶師，因其夜班工作，鄰居在其睡覺時常常飲酒作樂、唱歌忍受2、3年，期間去電公部門多次未能解決，最後爆發、對鄰居開槍。持槍、傷人或恐嚇，沒有一條合法，但新聞批露後，論動機，網友也與被害者親友在網上掀起論戰。

邱嫌弟弟表示，自己未與哥哥、長輩住老家，未受影響，但從哥哥臉書最後一篇發文列出去年12月到今年3月27日期間眾多日期，「一看就是鄰居吵鬧時，幾乎每月1/3到1/2都在吵」，偏偏哥哥從下午4時睡到12時就要起床製茶，吵了2、3年，報警、找環保局皆不見效才爆發。

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嫌犯弟弟說，哥哥和他外出都躲在他身後，「或許能說是I人（Introvert）吧！」，能讓哥哥爆發，也實在是累積太久了。

弟弟說，哥哥已經被煩到精神耗弱，這幾年來轉變更大，人都表現得很不對勁，去年11月長輩病危在家休養，哥哥還曾前往要求安靜、供長輩休息，如今長輩過世，更沒有人能在旁克制哥哥「自己實在該帶他去看病，但沒有人懂得如何處理哥哥的狀況，也沒人知道如何讓鄰居安靜」。

陳宏宗說，邱嫌不喜也不善與人打交道，「很靜的一個人會氣到開槍，果真是被惹火了」，他自稱，如果真有意對人開槍「為什麼不走上前、一槍一個？」。陳宏宗說，結果最後「有槍的人還被沒槍的人追打，他（邱）看來根本也沒殺人的勇氣」。

邱嫌弟弟說，其實該處民宅外還有道塑膠布幕，哥哥是亂開槍示警，根本沒有瞄準，更不知布後人藏何處。只是持槍就不對，何況還開槍，甚至有子彈還從對方耳邊掠過、一旁牆壁噴出煙塵。被害者及其親友表示，開槍就是不對。只是先前已有新聞批露邱嫌開槍是因鄰居太吵所致，網路上也形成論戰。

邱嫌恐涉及槍砲、恐嚇罪，嚴重甚至是殺人未遂，目前仍由檢方偵訊中，網路上大致成支持與反對邱嫌做法，受害者親友當然挺身譴責邱嫌犯法、漠視人命，險些有人因此頭部中彈。支持方則有網友稱「解決製造問題的人」、「反對暴力，但支持」，還有邱的國小同學好奇「為什麼我國小同學有槍？」

但無法透過公部門解決問題是事件的遠因。台東縣環保局表示，邱嫌於去年11月底、今年9月中都曾來電求助，每一次都是到場時已結束歡唱「的確其他鄰居都反映過噪音問題，但同仁帶著設備測分貝，當事人已不再吵鬧也無從測」，只能對其告誡後離去。

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