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    首頁 > 社會

    守護小琉球治安 屏警清明連假前登島夜間擴大攔檢酒駕、毒駕

    2026/04/03 23:29 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東警方出動保安大隊登島小琉球路檢。（警方提供）

    屏東警方出動保安大隊登島小琉球路檢。（警方提供）

    今天是清明連假第一天，小琉球出現萬人登島盛況。而警方在連假前登島擴大路檢、臨檢，維護治安。

    早年春天吶喊時期，出入分子多且複雜，常見毒蟲到恆春半島包棟民宿施用毒品，連累春吶。包棟吸毒歪風似有吹向小琉球跡象，日前警方曾在在24小時內兩度登島破獲2起民宿內吸毒案。

    東港分局說，為讓鄉親及旅客能感受到琉球地區高度的安全感，去年年底首度從本島調派警方登島，夜間臨檢。今年選定在連假以前，針對琉球地區桌遊店及酒吧等人潮易聚集場所及中山路等重要路段，擴大執行高強度臨檢與閉鎖式路檢勤務，「跨域整合」結合屏東縣警局及海巡署聯合執勤，最後共取締12件未帶安全帽違規。

    東港分局指出，以打造安全旅遊島為核心，藉夜間執勤展現警方嚴正執法、打擊犯罪的決心，並採取「跨域整合」機制，共同守護琉球治安，讓鄉親及旅客能感受到琉球地區高度的安全感，將持續透過跨域合作，滾動式調整勤務部署，以最堅定的態度落實「屏安護民」目標，讓鄉親及旅客可以在平安的環境中安心生活、安全出遊。

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    屏東警方出動保安大隊登島小琉球臨檢。（警方提供）

    屏東警方出動保安大隊登島小琉球臨檢。（警方提供）

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