為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》5天山區迷走、吃野菜維生 鹿野槍擊案嫌犯投案

    2026/04/03 22:32 記者劉人瑋／台東報導
    邱嫌（中）保持一貫沈默，但精神狀況看不出在疲態。（記者劉人瑋攝）

    邱嫌（中）保持一貫沈默，但精神狀況看不出在疲態。（記者劉人瑋攝）

    3月27日晚間，台東縣鹿野鄉發生槍擊案，開槍的40多歲丘男因不滿鄰居2、3年來在他入睡時唱歌、喧嘩憤而開槍，隨後展開5日縱谷山區逃亡，期間在數座山間穿梭躲藏，飢食野菜，最後還是透過弟弟在山谷呼喚，藉由迴音回到兄弟倆兒時遊樂地點，昨終於出面投案，傍晚移送地檢署。

    邱嫌透過縣議員陳宏宗與鄉代主席陳韋吉投案後移送地檢署。邱嫌弟弟早早就在地檢等候、提供飲料，由於邱嫌本身少有朋友，感情最好的應屬弟弟。陳宏宗轉述，從自己到當地稱「湖底」聚落往返躲藏，「那真的走太遠了，這5天將這幾座山都走遍，體力實在驚人」。而今被移送時，邱嫌精神尚可，顯然在山中待上無裝備的5天根本沒太大問題。

    誇張的是，據轉述，由於邱嫌身上僅一把犯案槍枝，自稱在逃亡期間弄丟，回頭找尋已無法尋獲，由於長期居住山中又少有交際，兒時就常與弟弟在山上玩耍、能辨食材，逃亡期間雖少有肉食，但滿山野菜如蕨類、飛機菜、黑甜菜也是隨手可拾。

    警方雖到處查訪並策動親友要其投案，最終能找到邱嫌的只有弟弟。陳宏宗說，縱谷的山那麼多，群山中尋覓一人何等困難，還是弟弟對著山谷呼喚哥哥，要邱嫌前往兒時常去的水源地，聲音透過迴聲才順利將人喚下山。

    警方追捕也發現困難重重，還透過居民去電詢問退休老警察「該怎麼辦？」。退休警回得一派輕鬆，「叫他下山啊！不然憑良心講，你們上山抓得到嗎？要付多少代價」。這名退休警員分析，嫌犯中手有槍，對山地熟悉，「哪位學弟妹有山地作戰訓練過？別開玩笑了」，且研判邱嫌應也不是大惡之人，親情攻勢以最少的代價換得大家平安破案，嫌犯也能安全下山才是上策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播