獨家》5天山區迷走、吃野菜維生 鹿野槍擊案嫌犯投案

邱嫌（中）保持一貫沈默，但精神狀況看不出在疲態。（記者劉人瑋攝）

3月27日晚間，台東縣鹿野鄉發生槍擊案，開槍的40多歲丘男因不滿鄰居2、3年來在他入睡時唱歌、喧嘩憤而開槍，隨後展開5日縱谷山區逃亡，期間在數座山間穿梭躲藏，飢食野菜，最後還是透過弟弟在山谷呼喚，藉由迴音回到兄弟倆兒時遊樂地點，昨終於出面投案，傍晚移送地檢署。

邱嫌透過縣議員陳宏宗與鄉代主席陳韋吉投案後移送地檢署。邱嫌弟弟早早就在地檢等候、提供飲料，由於邱嫌本身少有朋友，感情最好的應屬弟弟。陳宏宗轉述，從自己到當地稱「湖底」聚落往返躲藏，「那真的走太遠了，這5天將這幾座山都走遍，體力實在驚人」。而今被移送時，邱嫌精神尚可，顯然在山中待上無裝備的5天根本沒太大問題。

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誇張的是，據轉述，由於邱嫌身上僅一把犯案槍枝，自稱在逃亡期間弄丟，回頭找尋已無法尋獲，由於長期居住山中又少有交際，兒時就常與弟弟在山上玩耍、能辨食材，逃亡期間雖少有肉食，但滿山野菜如蕨類、飛機菜、黑甜菜也是隨手可拾。

警方雖到處查訪並策動親友要其投案，最終能找到邱嫌的只有弟弟。陳宏宗說，縱谷的山那麼多，群山中尋覓一人何等困難，還是弟弟對著山谷呼喚哥哥，要邱嫌前往兒時常去的水源地，聲音透過迴聲才順利將人喚下山。

警方追捕也發現困難重重，還透過居民去電詢問退休老警察「該怎麼辦？」。退休警回得一派輕鬆，「叫他下山啊！不然憑良心講，你們上山抓得到嗎？要付多少代價」。這名退休警員分析，嫌犯中手有槍，對山地熟悉，「哪位學弟妹有山地作戰訓練過？別開玩笑了」，且研判邱嫌應也不是大惡之人，親情攻勢以最少的代價換得大家平安破案，嫌犯也能安全下山才是上策。

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