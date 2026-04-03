再接再厲！4/3今彩539、大樂透頭獎雙雙摃龜

4月3日開獎的今彩539、大樂透頭獎均摃龜。（本報合成）

4月3日開獎的今彩539、大樂透頭獎均摃龜。

第115000041期大樂透中獎號碼「05、12、13、25、36、48，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得66萬6781元；參獎共40注中獎，每注可得3萬5903元；肆獎共125注中獎，每注可得7385元；伍獎共2199注中獎，每注可得2000元；陸獎共3290注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9816注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3276注中獎，每注可得400元。

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第115000041期49樂合彩中獎號碼為「05、12、13、25、36、48」。四合共22注中獎，每注可得20萬元；三合共174注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1250注中獎，每注可得1250元。

第115000083期今彩539中獎號碼為「06、08、09、25、35」。頭獎摃龜；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共7259注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7277注中獎，每注可得50元。

第115000083期39樂合彩中獎號碼為「06、08、09、25、35」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共285注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9281注中獎，每注可得1125元。

第115000083期3星彩中獎號碼為「902」。壹獎共66注中獎，每注可得5000元。

第115000083期4星彩中獎號碼為「0851」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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