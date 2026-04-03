「被叫去看屍體」心理創傷？旅館員工控老闆霸凌 求償10萬遭打臉

台中地院認旅館房間命案屬突發狀況，業者難以預見，駁回員工求償。（資料照）

台中逢甲商圈一間旅館曾發生房客陳屍事件，一名何姓前員工指控，自己在職期間不僅長期遭老闆與同事霸凌，甚至在命案發生當下，還被要求單獨前往房間查看，直面屍體造成嚴重心理創傷，因而向法院請求10萬元精神慰撫金，不過，台中地院審理後認定證據不足，駁回其求償請求。

何男在訴訟中細數多項不滿，稱公司強迫使用特休、資遣費未提供明細、未給付謀職假薪資，甚至限制上班期間不得使用手機與電腦查詢資料，加班費只能換補休，還被扣除年終獎金3000元，也指控遭同事偷拍並交由主管，協談時長達3小時無法上廁所，連開會座位都被刻意安排在主管身旁，讓他備感壓力。

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最令他難以承受的是某次值早班時，旅館房客遲遲未退房，主管竟要求他前往敲門查看，結果當場目擊房內已有屍體，讓他身心大受打擊，認為公司未妥善保護員工，已構成職場霸凌並導致精神損害。

對此，林姓老闆反駁，何男工作態度不佳，多次提醒卻未改善，相關約談與要求均屬正常管理，否認有任何霸凌情事，至於命案發生，係因房客未退房才請人員查看，無法預知房內已發生不幸事件。

法院審酌後指出，何男所提各項指控均未能提出具體證據佐證，從請假紀錄、資遣試算資料及檢討報告等文件，也無法證明有其所稱不當對待，至於命案屬突發狀況，業者難以預見，亦無法認定存在過失或與何男所稱精神損害間具因果關係，最終判決駁回請求。

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