打雷聲驚 金門大黑牛失足掉落深溝險滅頂

大黑牛失足落溝，熱心民眾七手八腳還是沒能將黑牛救上岸邊。（記者吳正庭攝）

金門1隻混種大黑牛疑因打雷聲驚走，今天失足掉落1公尺深的排水溝，飼主看見臉書得知愛牛下落，趕緊找來俗稱「山貓」的推土機，才將這隻500多公斤的大黑牛救起，免遭滅頂威脅。

這隻體型龐大的混種大黑牛，中午被發現矗立在金寧鄉沙崗農場的排水溝內，熱心民眾前往關切，發現大黑牛在水中動也不動，擔心海水漲潮，有滅頂危險。有人打去縣府詢問不得要領，改向消防局求助，但因「捕蜂捉蛇」、「犬貓救護」等業務，多年前委外，早非消防局業務，現場熱心人士抱怨，金門以農立縣，和人類關係密切的牛隻受困，竟找不到單位救援。

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到場關切的消防人員沒有工具伸援，仍協助找到李姓飼主，飼主說，很可能是昨晚的雷聲把這隻大黑牛嚇跑，他是看到臉書才知道「跑到這裡來」；飼主說「這不是第一次了」，上次也是這隻黑牛掉到大水溝。

飼主趕緊找來「山貓（推土機）」，用束帶綁上牛角，很快就把已經在水裡泡了一下午，奄奄一息的黑牛拉上岸，看到黑牛站起來，現場人員不禁拍手慶幸，鬆了一口氣；飼主安撫這位「半噸兄弟」稍事休息後，步行回牧場「歸建」。

縣府表示，民眾若遇動物造成困擾，蜂巢、蛇類可打電話「1999」，下班打「119」；犬、貓業務打「1959」尋求協助。

李姓飼主趕到現場，下水將束帶套在黑牛牛角。（記者吳正庭攝）

飼主將束帶套在黑牛牛角，以便「山貓」能順利救牛脫困。（記者吳正庭攝）

大黑牛被救上岸仍盤坐地下休息。（記者吳正庭攝）

飼主陪著大黑牛步行返回牧場，沿路似乎還在叮嚀黑牛要小心，不要再失足落水。（記者吳正庭攝）

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