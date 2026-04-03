台北三總松山分院火警 院方：3樓空置病房起火

三軍總醫院松山分院傍晚驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

台北市三軍總醫院松山分院今日傍晚火警，起火點位於3樓病房，消防員16分鐘內撲滅火勢。院方隨後發表聲明指出，起火區域為院內3樓一處空置病房，事發後第一時間採取預防性疏散，現場共有39名醫護與民眾受影響，所幸無任何人員傷亡。

三軍總醫院松山分院表示，今日19時許院內3樓一處空置病房因不明原因起火，院方立即啟動消防緊急應變機制並通報消防單位支援。由於起火區域當時並無安排病患入住，鄰近樓層之民眾與員工皆已安全撤離，確認無人員傷亡。

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目前相關財損及確切起火原因，正由消防主管單位在現場採證調查中。院方承諾後續將強化各院區的消防安檢工作，並全面檢視相關設備，以確保病患與醫護同仁的就醫與工作環境安全。

台北市消防局於今晚6時54分接獲報案，指稱松山區健康路的三軍總醫院松山分院發生火警。消防局調派指揮車5輛、消防車18輛、救護車2輛、60人前往馳援。警消抵達發現，5層樓建物的3樓病房內冒出濃煙，立即布設2線水線進入灌救，於7時10分將火勢完全撲滅。

當時位於4樓的30位民眾及10名醫院員工，在消防人員與院方引導下採取就地避難與預防性疏散措施。經警消逐一核對身分與生命徵象，確認全員安全無虞。此外，經搜救人員進入5樓清查，確認該樓層當時並無人在內。

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