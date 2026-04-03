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    首頁 > 社會

    三總松山分院病房竄火 警消灌救疏散39人幸無傷

    2026/04/03 19:45 記者鄭景議／台北報導
    三軍總醫院松山分院位於4樓29位民眾及10名醫院員工，在消防人員引導下採取就地避難措施。（記者鄭景議翻攝）

    三軍總醫院松山分院位於4樓29位民眾及10名醫院員工，在消防人員引導下採取就地避難措施。（記者鄭景議翻攝）

    台北市三軍總醫院松山分院今日傍晚驚傳火警，起火點位於3樓病房。台北市消防局獲報後立即提升為3級火警，出動53名警消趕往救援，並成功在16分鐘內撲滅火勢。現場共有39名醫護、民眾在4樓受影響區域就地避難，所幸火勢未進一步蔓延，並未造成人員傷亡。

    台北市消防局今日18時54分接獲報案，位於松山區健康路上的三軍總醫院松山分院發生火警。消防局不敢大意，火速調派指揮車4輛、消防車16輛及救護車2輛，共計53名搜救人員馳援。警消抵達現場後發現，5層樓建物的3樓病房內冒出濃煙，立即布設2線水線進入內部展開灌救。

    在搶救過程中，消防人員同步確認各樓層人員分布狀況，並逐一清查疏散路徑。由於火煙控制迅速，起火點以外樓層並未受到直接波及。當時位於4樓的29位民眾、10名醫院員工，在消防人員引導下採取就地避難措施，經警消逐一核對身分與生命徵象，確認全員安全無虞。此外，經搜救人員進入5樓清查，確認該樓層當時並無人在內。

    整起火勢在今日19時10分左右由消防人員回報順利撲滅。消防局初步清查，起火範圍侷限於3樓病房區域，至於詳細起火點與確切起火原因，正由火災調查科人員在現場進行採證與釐清。

    台北市三軍總醫院松山分院今日傍晚驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

    台北市三軍總醫院松山分院今日傍晚驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

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