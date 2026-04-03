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    首頁 > 社會

    空拍影像曝！中油高雄大林廠火警 消防局罕見撂重話

    2026/04/03 19:23 記者洪定宏／高雄報導
    中油大林廠烈焰沖天。（高市消防局提供）

    中油大林廠烈焰沖天。（高市消防局提供）

    中油大林廠工安事故不斷，今天下午再度發生火警，雖然無人受傷受困，但烈焰黑煙沖天，讓高雄市民很不安，高市消防局罕見在新聞稿對中油撂重話，要求「工安標準應以最高規格落實」。

    消防局表示，高雄市小港區大林煉油廠今（3日）下午2點18分發生火災，大量火煙竄出，出動12車40人前往搶救，並派遣化學車、消防機器人及無人機前往救援，火勢已於下午4點獲得控制，無人員受傷受困。

    初步了解，大林煉油廠煤裂處理工場洩漏重油導致火災，目前已隔斷，現場持續射水防護，並運用無人機空拍巡查，經多條水線持續灌救，但因今天風向為偏南風，火災濃煙隨風向往北傳遞，火警詳細起因火調人員進一步調查中。

    消防局特別強調，工業區安全為城市運行的重中之重，對於煉油廠等高風險作業場所，工安標準應以最高規格落實，強烈呼籲各大工廠務必落實設備定期維護與管線巡檢，切勿因一時疏忽危害市民安全。針對本次事故，將要求中油大林廠提交檢討報告，並落實後續改善，杜絕類似事件再次發生。

    中油大林廠重油外洩燃燒。（讀者提供）

    中油大林廠重油外洩燃燒。（讀者提供）

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