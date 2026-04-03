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    連假首日台中警報聲狂響1分鐘 竟是消防隊誤觸「海嘯警報」

    2026/04/03 18:57 記者許國楨／台中報導
    台中勤美商圈今天下午突然警報聲狂響。（民眾提供）

    台中勤美商圈今天下午突然警報聲狂響。（民眾提供）

    今（3日）下午約4時30分，台中市勤美誠品綠園道一帶突然傳出尖銳警報聲，聲響持續約1分鐘，連草悟道與周邊百貨商場皆清楚聽見警報，不少逛街民眾當場愣住，甚至驚呼「以為發生戰爭」、「還以為對岸打過來了」。

    對此，台中市消防局表示，這起事件並非實際災害警報，而是中港分隊當時依規定進行「平時警報系統試放及設備保養作業」時，現場操作人員不慎誤觸「海嘯警報音訊功能」，導致警報意外鳴響，時間約1分鐘，事發當下，值班人員已立即通報救災救護指揮中心及警察局民防管制中心，並迅速關閉警報。

    從現場畫面可見，商圈內遊客原本悠閒逛街、拍照，警報突如其來響起後，部分民眾停下腳步四處張望，也有人拿起手機查詢狀況，還有人神情不安、加快腳步離開現場，由於警報聲與一般防空警報不同，帶有強烈急促節奏，更讓人誤以為發生重大災害。

    消防局指出，警報系統平時本就需定期測試與維護，以確保緊急狀況能正常運作，屬例行性安全措施，但此次因操作異常導致誤觸，未來將強化操作流程、加強人員訓練，並檢視設備介面設計，避免類似情況再度發生，也對造成民眾驚嚇與不便表達歉意，將持續精進防災整備，確保公共安全與資訊正確傳遞。

    民眾面面相覷，還有人「以為對岸打過來」。（民眾提供）

    民眾面面相覷，還有人「以為對岸打過來」。（民眾提供）

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