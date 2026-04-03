戲精上身！台中男想白嫖演過頭 扮警察「搜身查毒」下場慘了

陳男想白嫖假冒警察，反遭識破報警，被台中地院依僭行公務員職權罪判處拘役30日。（資料照）

台中市一名男子動歪腦筋，原想在性交易中「白嫖」省錢，臨時假冒警察查緝，還要求對方配合搜身與翻包，結果反被識破報警，整起事件不僅鬧上法院，還吃上官司付出代價。台中地院近日審理後，依僭行公務員職權罪，判處拘役30日，可易科罰金。

案發於2024年8月，陳姓男子與一名外籍女子相約在租屋套房進行性交易。雙方原本談妥價碼並完成付款，未料過程中陳男突然態度丕變，語氣轉為強勢，當場聲稱自己是警察，還以「臨檢」為由，要求對方打開包包、化妝品與行李，並質疑是否持有毒品。

請繼續往下閱讀...

面對突如其來的「查緝」，女子一開始信以為真，配合翻找隨身物品，但隨著情況發展，逐漸察覺不對勁，兩人隨後又因交易金額及未完成服務產生爭執，最終演變成拉扯衝突，造成女子臉部、腿部出現紅腫傷勢，事後憤而報警並提告強盜。

檢方調查後認為尚未達強盜構成要件，予以不起訴處分，但在釐清過程中發現，陳男假冒警察身分進行「搜查」行為，已涉及僭行公務員職權，遂另案偵辦並提起公訴。

法院審理認為，警察執行職務有明確法定程序與權限，陳男明知自己並非執法人員，卻假借警察名義要求他人配合檢查，行為不僅侵害他人權益，也損害警察機關的公信力，再考量其過往有多項前科紀錄，最終依法判處拘役30日，並得易科罰金，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法