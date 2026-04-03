新北中和抽水站工安意外！65歲工人獨自上工 自8米平台墜落身亡

林姓男工人在新北市中和區一處抽水站執行保養作業時，不慎失足從8公尺高平台墜落，頭部重擊設備當場身亡。（記者鄭景議翻攝）

65歲林姓男工人上月30日在新北市中和區一處抽水站執行保養作業時，疑不慎失足從8公尺高平台墜落，頭部遭重擊當場身亡，事發後約1小時才被同事發現。中和分局警方到場採證，初步排除外力介入，已報請新北地檢署相驗釐清死因，並通報勞檢單位調查工安責任。

中和分局調查，林姓男子上月30日上午9時許先行向督導報備後，便獨自登上撈污機平台執行設備啟動及拍照作業。不料在作業過程中，林男疑似因為踩空，從高達8公尺的作業平台直接摔落，頭部猛烈撞擊下方的鐵製設備，當場傷重失去生命跡象。

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由於案發當時僅有林男一人在場作業，直到事發約1個多小時，同事發現林男遲遲未歸且聯繫不上，主動前往機台旁察看，赫然發現他已倒臥在設備鐵箱上。救護人員接獲報案趕抵現場，經現場評估確認林男已明顯死亡，因此並未再送醫急救。警方隨即在現場拉起封鎖線，並通知分局偵查隊鑑識人員前往採證。鑑識人員初步確認現場環境物品擺放正常且無打鬥跡象，排除他殺嫌疑。

據了解，該抽水站目前正由水利局委外廠商進行非汛期年度保養工程。依照相關標準作業程序，這類高空檢修應由多人協同作業以利互相照應，但案發時僅由林男單獨執行，是否涉及委外廠商人力配置不足或作業疏失，仍有待進一步釐清。

警方目前已完成家屬及發現人曾姓同事的筆錄製作。警方除了依規定報請新北地檢署檢察官進行刑事相驗以釐清確切死因，也同步通報新北市勞動檢查處介入調查，以追查廠商在施工安全管理上是否符合規範，釐清相關法律責任歸屬。

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