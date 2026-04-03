為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詭異！高雄阿北買餡餅 機車上被放名片綁500元鈔

    2026/04/03 17:05 記者許麗娟／高雄報導
    民眾機車上被放了名片綁500元鈔票。（民眾提供）

    民眾機車上被放了名片綁500元鈔票。（民眾提供）

    高雄近年來陸續傳出有民眾的機車被放「名片綁鈔票」的詭異事件，今（3）日近中午，1名中年阿伯騎機車到鳳山區中山路購買餡餅，要離去時，發現機車椅座上被丟著1張名片，拿起來看，驚訝發現名片還用橡皮筋綁著1張500元紙鈔，因擔心是詐騙或行銷手法，趕緊騎到鄰近的高雄市刑事警察大隊報案。

    據了解，阿伯是上午11點45分騎車到中山路餡餅店購物，中午12點6分要離開時，發現機車椅座上有1張家具行的名片，裡頭還夾著1張500元真鈔，阿伯原先懷疑是有人遺失，趕緊打家具行的電話詢問，但電話中對方說不是他放的，報警求證對方也稱最近已接過10通這類電話。

    高市刑大指出，李男中午前往鳳山區中山路購買餡餅，要離去時發現上述情事向警方尋求協助。本案已依拾得物相關規定受理並依程序處理，價值500元以下由李姓男子帶回保管，公告1個月無人認領，所有權歸拾得人。後續將持續釐清是否涉及其他不法情事。

    警方提醒，民眾如發現類似不明物品，切勿任意取用或處理，應立即報警，由警方到場協助，以確保自身安全並避免衍生法律疑慮。

    該張名片為某家具行，但電話詢問對方稱不是他放的，且近期已接獲多通電話。（民眾提供）

    該張名片為某家具行，但電話詢問對方稱不是他放的，且近期已接獲多通電話。（民眾提供）

    穿著黃衣的男子騎機車到鳳山區中山路上的一家餡餅店前停放。（民眾提供）

    穿著黃衣的男子騎機車到鳳山區中山路上的一家餡餅店前停放。（民眾提供）

    黃衣男子20分鐘後回到機車處，發現椅座上被人放置了名片綁著500元鈔票。（民眾提供）

    黃衣男子20分鐘後回到機車處，發現椅座上被人放置了名片綁著500元鈔票。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播