詭異！高雄阿北買餡餅 機車上被放名片綁500元鈔

民眾機車上被放了名片綁500元鈔票。（民眾提供）

高雄近年來陸續傳出有民眾的機車被放「名片綁鈔票」的詭異事件，今（3）日近中午，1名中年阿伯騎機車到鳳山區中山路購買餡餅，要離去時，發現機車椅座上被丟著1張名片，拿起來看，驚訝發現名片還用橡皮筋綁著1張500元紙鈔，因擔心是詐騙或行銷手法，趕緊騎到鄰近的高雄市刑事警察大隊報案。

據了解，阿伯是上午11點45分騎車到中山路餡餅店購物，中午12點6分要離開時，發現機車椅座上有1張家具行的名片，裡頭還夾著1張500元真鈔，阿伯原先懷疑是有人遺失，趕緊打家具行的電話詢問，但電話中對方說不是他放的，報警求證對方也稱最近已接過10通這類電話。

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高市刑大指出，李男中午前往鳳山區中山路購買餡餅，要離去時發現上述情事向警方尋求協助。本案已依拾得物相關規定受理並依程序處理，價值500元以下由李姓男子帶回保管，公告1個月無人認領，所有權歸拾得人。後續將持續釐清是否涉及其他不法情事。

警方提醒，民眾如發現類似不明物品，切勿任意取用或處理，應立即報警，由警方到場協助，以確保自身安全並避免衍生法律疑慮。

該張名片為某家具行，但電話詢問對方稱不是他放的，且近期已接獲多通電話。（民眾提供）

穿著黃衣的男子騎機車到鳳山區中山路上的一家餡餅店前停放。（民眾提供）

黃衣男子20分鐘後回到機車處，發現椅座上被人放置了名片綁著500元鈔票。（民眾提供）

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