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    守護民生物資穩定 士檢連假防堵民生犯罪不鬆懈

    2026/04/03 15:07 記者翁靖祐／台北報導
    士檢主任檢察官（右三、右四）會同查緝平台成員聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士檢主任檢察官（右三、右四）會同查緝平台成員聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士林地檢署於清明連假期間，持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」不中斷，強化跨機關聯繫與即時查察機制。檢察長王以文特別指派民生專組主任檢察官劉東昀、檢察官郭宇倢，會同新北市政府經濟發展局、法制局、法務部調查局新北市調處及汐止警分局，前往轄區賣場實施聯合稽查。士檢今（3）日上午兵分多路實施查訪，確保塑膠袋、免洗包材等民生物資價量穩定。

    士檢表示，本次稽查重點針對塑膠袋、免洗包材等民生用品，除了掌握價格與供貨變動情形外，同時向業者宣達政府穩定物價政策，並聽取現場意見。稽查小組透過聯繫平台即時整合資訊，綜合研判市場供需狀況，旨在防範價格異常波動及不當囤積情形，確保消費秩序與民眾權益。經現場實地查察結果，目前尚未發現有囤積或不法哄抬物價情事。

    士檢強調，後續將強力配合法務部及台灣高等檢察署「全時監測、即時應處」政策，運用跨機關協作機制，強化情資整合與應變作為。聯繫平台在2026年清明假期將持續掌握市場供需，維護市場運作秩序，穩定民生物資供應，一旦發現異常將立即採取行動，維護消費者權益。

    士檢主任檢察官（左一、左二）會同查緝平台成員聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士檢主任檢察官（左一、左二）會同查緝平台成員聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士檢主任檢察官執行聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士檢主任檢察官執行聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士檢主任檢察官（右二、右三）會同查緝平台成員聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

    士檢主任檢察官（右二、右三）會同查緝平台成員聯合稽查情形。（記者翁靖祐翻攝）

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