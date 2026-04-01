驚險畫面曝！苗栗曳引車失控撞護欄倒頭栽卡路邊 電線垂落一度封路

曳引車自撞護欄之交通事故，整輛曳引車差點衝入駁坎下，卡在路緣動彈不得。（圖由警方提供）

苗栗市經國路六段往福爾摩沙高速公路後龍交流道下坡路段，今（1）日凌晨3點多，發生一輛曳引車自撞護欄之交通事故，整輛曳引車差點衝入駁坎下，卡在路緣動彈不得，駕駛35歲張姓男子受傷送醫，警方查出他沒有酒駕，研判下坡未注意行車速度而肇事，所幸未波及其他人車。

苗栗警分局於今天凌晨3點40分許獲報，指經國路六段近至公路口發生一起曳引車自撞護欄之交通事故，造成曳引車駕駛受傷，派遣文山派出所員警到場處置並協助管制疏導交通。

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經警方初步調查，張男駕駛曳引車沿經國路六段往福爾摩沙高速公路後龍交流道方向行駛，至接近至公路路口時，自撞路邊護欄後衝出護欄外，整輛曳引車差點衝入駁坎下，卡在路緣動彈不得，所幸未波及其他人車。

張男經救護車送醫就治，沒有生命危險，經警方酒精檢測無飲酒情形，由於事故現場造成電桿斷落電線垂落路中影響交通，經通知相關單位及大型吊車到場後，於上午7點許恢復通車。

因該處為下坡路段，警方研判曳引車於下坡未注意行車速度而肇事，詳細事故原因仍需調查釐清。苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況及行車速度，以確保自己與用路人生命財產安全。

整輛曳引車差點衝入駁坎下，卡在路緣動彈不得，駕駛35歲張姓男子受傷送醫。（圖由警方提供）

由於事故現場造成電桿斷落電線垂落路中影響交通，經通知相關單位及大型吊車到場後，於上午7點許恢復通車。（圖由警方提供）

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