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    悍妻家暴噴他螞蟻藥 埃及夫還向法官求情判最輕

    2026/04/01 11:06 記者蔡彰盛／新竹報導
    悍妻家暴噴他螞蟻藥，埃及夫還向法官求情判最輕。（情境照）

    悍妻家暴噴他螞蟻藥，埃及夫還向法官求情判最輕。（情境照）

    新竹陳女前年對埃及籍老公家暴，老公向新竹地院聲請保護令獲准，陳女氣他竟敢用保護令對付她，憤而對他灑螞蟻藥、瓦斯罐，揚言要死一起死，事後老公還向新竹地院法官求情，希望判妻子最輕刑度。

    法官調查，陳女為埃及籍男子之妻，113年9月先生聲請民事暫時保護令，禁止陳女不得對他實施身體或精神上騷擾、脅迫或其他不法侵害行為。

    陳女不滿先生聲請保護令對付她，收到保護令不久，在新竹市住處以粉狀除螞蟻藥、瓦斯罐等物品丟擲先生，致先生臉部撕裂傷，並口出：要死一起死等語，以此方式對先生實施身體不法侵害及精神脅迫。

    事後陳女坦承於案發前已收到暫時保護令，且有以粉狀除螞蟻藥、瓦斯罐丟擲老公，致老公受傷，辯稱：當時知道先生聲請保護令，但不知道對他動手是違反保護令。

    法官審酌陳女明知本案保護令內容及效力，仍漠視保護令所表彰之國家公權力及對被害人保護作用，恣意違反，所為應予譴責。

    但念及陳女尚能坦承犯行，態度尚可，且先生當庭表明：希望判最輕刑度，最後依違反保護令罪處罰金4仟元，得易服勞役。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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