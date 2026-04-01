空勤、台南、高雄跨界救災 內門山林大火上午獲控制

現場雜草與竹林茂密，火勢迅速延燒。（圖：高市消防局提供）

高雄內門區昨日發生山林火警，今（1）日消防局在跨單位協力合作下，已於上午成功控制火勢。高雄市消防局特別呼籲，慎終追遠莫忘公共安全，掃墓時務必小心用火，守護山林與家園。

消防局表示，內門區州界火警發生於31日下午12時42分，現場雜草與竹林茂密，火勢迅速延燒，消防局獲報後立即全力投入搶救，2日累計出動79車次、消防與義消人員221人次，另出動無人機5架次進行災情偵蒐，並與林保署及台南市政府消防局協同作戰，空中勤務總隊支援直升機投水共7次。

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經現場救災人員日夜陸空部署搶救，火勢已於今天9點21分撲滅，燃燒面積約1.5公頃，無人員受傷。

消防局提醒民眾，隨意焚燒雜草將面臨消防法、空氣污染防制法及森林法的重罰與刑責，祭祖時應嚴格遵守「人離火熄」原則，遇狀況即刻撥打 119 通報。局長王志平指出，今年除了結合警義消與林保署的專業人力，更全面導入無人機高空監控技術，透過即時科技偵搜確保火災能早發現、早撲滅。

高雄內門山林火警，消防人員深入火場救災。（圖：高市消防局提供）

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