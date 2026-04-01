選前查察座談樹林壓軸登場 新北檢警聯手淨化選風、查賄制暴

新北地檢署、新北市警察局合辦「妨害選舉查察座談會」壓軸場，檢察長郭永發（左）強調，妨害選舉型態隨網路科技演變，嚴重挑戰執法機關的查察韌性，另針對選舉賭盤應及早掌握，避免地下資金干擾選情。（記者吳仁捷翻攝）

新北地檢署、新北市警察局合辦「115年地方公職人員妨害選舉查察分區座談會」，這場會議不僅為新北地檢署在新北市舉辦的第 11 場座談會，更是系列巡迴的「壓軸場次」，新北地檢署檢察長郭永發與新北市警察局長方仰寧與會，展現檢警高層高度重視淨化選風、查賄制暴。

今天會議在樹林警分局登場，包括新北地檢署檢察長郭永發、警察局長方仰寧、主任檢察官陳旭華、樹林分局長王子雄，及新北刑大、偵查隊等相關人員與會。

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郭永發表示，現代妨害選舉型態隨網路科技演變，假訊息常透過社群平台大量散佈，嚴重挑戰執法機關的查察韌性。他特別強調，針對選舉賭盤應及早掌握、依法查處，避免地下資金干擾選情；此外，由於選舉期間適逢端午、中秋、重陽等傳統節慶，郭永發呼籲參選人落實「不送禮、不招待」，以免誤觸賄選紅線。

方仰寧也表示，針對深偽影音及假訊息的處理流程，同仁必須極度嫻熟，警方將採取「保存證據、鑑定真偽、立即澄清、迅速下架」的嚴謹步驟，建立檢警共同觀念與執行標準，確保選舉期間治安穩定，不讓不實謠言動搖人心。

王子雄補充，選舉為民主政治根本，然而近年賄選手段日趨隱蔽及多元，從現金、禮品到透過人頭、網路、地下賭盤甚至境外勢力介入，對第一線執法同仁而言是高度挑戰。

檢警透過壓軸淨化選風、查賄制暴座談會，成功整合檢警資源並強化情蒐機制，警方秉持「行政中立」與「依法行政」原則，配合新北地檢署，落實查賄制暴工作。

樹林警方說，警方將秉持「有據必查、有案必辦」的堅定立場，嚴加打擊不法賄選與暴力介入。期盼透過檢、警、民三方合作，共同捍衛民主法治核心價值，守護選賢與能的純淨空間。

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