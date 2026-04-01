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    首頁 > 社會

    曾勾結貪檢「水哥」 名律師黃振銘又涉侵占案

    2026/04/01 11:02 記者黃佳琳／高雄報導
    律師黃振銘曾因協助貪檢井樹華收賄，判刑5年6月確定。（資料照）

    律師黃振銘曾因協助貪檢井樹華收賄，判刑5年6月確定。（資料照）

    知名律師黃振銘，擔任「破產管理人」竟侵占756萬元遭檢方起訴並求處重刑，黃振銘還曾勾結「河東四公子」之一的貪檢井樹華，被法院依貪污幫助犯判刑5年6月、褫奪公權3年定讞。

    判決指出，黃振銘與高雄地檢署前檢察官井樹華（原名井天博、綽號「水哥」）曾是同事，王姓男子與吳姓女子於2009年間投資一宗不良債權標售案，支付押金與保證金共3860萬元，但懷疑欠債公司的邱姓負責人，把法院查封的機具、設備加以隱匿變賣，擔心未來嚴重虧損，遂不辦理交割，3860萬元被沒收後，二人不甘心，委由黃振銘對邱男提起損害債權罪的刑事告訴。

    黃振銘找上承辦此案的檢察官井樹華商議，兩人以165萬元成交，用偽造文書等手法，讓井樹華偵辦起訴邱男。同年，高雄地檢署偵辦一件司法詐欺案（俗稱司法黃牛），查到井樹華涉貪上億元。

    井樹華曾於2012年被羈押，後以500萬元交保，直至2015年最高法院依貪污罪判井男11年6月徒刑定讞，雄檢啟動防逃機制卻發現井男早已賣掉高雄房產，全家人出境疑似逃往加拿大，隨後失聯，重創司法形象；黃振銘也因協助井樹華收賄，去年三月遭判刑5年6月確定，須入獄服刑。

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