巨業駕駛撞死女大生判4年6月 母引韓愈《祭女挐女文》上訴

東海大學林姓女大生遭巨業公車施姓司機撞輾死亡，昨天台中地院以過失致死判處4年6月徒刑，林女母親（左）表示無法接受，將會提出上訴。（資料照）

台中市林姓東海女大生前年9月被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，台中地院昨天宣判，依過失致死判處施男4年6月徒刑，對此判決，林女的母親今天透過律師劉建志發出聲明，對於社會大眾的關心表達謝意，但強調施姓司機在第一次撞擊後仍有「前駛」、「倒車」等行為，顯非過失致死罪要件所能涵蓋，一審以過失致死罪判決，違背刑法充分評價行為不法的基本原則，家屬無法接受，認為應該以殺人既遂罪論罪，將會提出上訴，並引韓愈的《祭女挐女文》表達對逝去女兒的思念。

林女的母親今天透過委任律師劉建志發出聲明，對於社會大眾對本案關懷慰問，家屬均銘感於心，無以為報，謹以深深一躬，表達謝意。

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林母強調，施姓司機於偵查、審理中均提及在第一次撞擊後仍有「前駛」、「倒車」等行為，是為了避免「傷到車下的人」，可證明其主觀認知，在第一次撞擊後，女兒仍存活；且據法醫研究所的解剖報告，女兒在第一次撞擊後仍有呼吸心跳，是在後續碾壓中才失去生命跡象；另參酌同遭撞擊的王姓學姐所述，在第一次撞擊後仍有聽到女兒呼救、喊痛。

因此綜觀上述證據，可證明女兒的死亡，是肇事司機於第一次撞擊後，持續為「前駛」、「倒車」等行為所致，這些行為顯非過失致死罪要件所能涵蓋，一審囊括論以過失致死罪，違背刑法充分評價行為不法的基本原則，家屬無法接受，認為應該以殺人既遂罪論罪，將會提出上訴。

林母並引韓愈《祭女挐女文》中「汝目汝面，在吾眼傍；汝心汝意，宛宛可忘。無驚無恐，安以即路」，表達對逝去女兒的思念，也希望替她討公道，讓她安心上路。

巨業公車施姓司機撞死東海大學林姓女大生，昨天依過失致死判處4年6月徒刑，林女母親今天透過律師發出聲明，強調無法接受將會上訴。（劉建志律師提供）

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