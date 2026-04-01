黑幫好友反目嗆「開槍」 男坐保時捷真下手殺人罪起訴

基隆一名具天道盟同心會背景的男子盧奕烜與鄭姓友人發生糾紛，積怨已久，前日中午帶著林姓友人前往談判，過程中在保時捷車內連開2槍殺了鄭姓男子。（資料照）

基隆一名具天道盟同心會背景的男子盧奕烜與鄭姓友人發生糾紛，積怨已久，前日中午帶著林姓友人前往談判，過程中，卻連開2槍殺了鄭姓男子。警方循線找到鄭男時已氣絕身亡，隨即佈線追捕盧男，並依殺人罪將他與林男移送法辦。基隆地檢署今日偵結，分別依涉犯殺人罪、遺棄罪將盧、林提起公訴。

34歲鄭姓男子與33歲盧奕烜為同幫派好友，但因投資糾紛，雙方積怨已久，鄭男去年12月更到盧男老家敲打大門及鐵捲門，嚇到盧男雙親。

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去年12月14日約盧男約出鄭男談判，鄭男曾對家人說，要去「處理事情」，便開著保時捷休旅車外出，沒想到直到晚間都聯繫不到人，家屬擔心發生意外，報警協尋。

隔日凌晨，警方在大武崙工業區武訓街找到鄭男的保時捷，見其躺在後座，疑似無生命跡象，通報消防人員前來救援時，發現他身中槍傷明顯死亡。趕緊調閱周邊監視器，釐清犯嫌身分，最終鎖定盧、林二男曾出現在現場，且有進入過該車，展開追查。同日上午8時許，在盧男位於成功一路的住所附近，將他逮捕，並於其住所查扣涉案手槍；另一組偵辦人員，也將協助搬運遺體的林男逮捕到案。

檢警調查，案發當時，盧男開著車載林男同行，要與鄭男談判，隨後持槍坐進鄭男的保時捷車內的副駕駛座，因交談時發生爭執，盧便拿改造手槍在車內開了一槍示威，嚇得鄭男棄車逃逸。

盧男見狀便朝鄭男開了1槍，直接擊中其右胸倒在車旁，盧男見狀趕緊通知林男到場，將鄭男搬進保時捷後座，再由盧男開鄭男的車，向前移動100多公尺停下，再坐林男駕駛的車離去。

檢察官偵訊後，認定盧男涉犯殺人罪，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴；另協助搬運遺體的林男，則被依遺棄罪起訴。

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