律師竟是賊！首例「破產管理人」侵占公款756萬

律師黃振銘擔任破產管理人，卻從破產專戶盜領756萬餘元。（記者張瑞楨翻攝）

當過檢察官與法官的知名律師黃振銘，受法院委任擔任台中某營造公司「破產管理人」，但他卻將手伸進公司帳戶，於一年內分24次提領侵占756萬元，檢方認為黃男行為嚴重背棄專業信賴，依「公益侵占」等罪提起公訴，並向法院建請從重量刑6年。

檢方調查，志合營造公司於2016年經台中地院宣告破產，並選任黃志銘（69歲）擔任破產管理人，負責處分公司財產。黃男竟利用職務之便，自2018年1月至2019年1月，頻繁透過台中商銀的破產專戶，分次領取24筆款項，總計金額高達756萬元並占為己有。

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黃男因另涉貪汙案件被判刑8年，經律師公會懲戒停職，台中地院於2020年撤換其職務，並選任由何姓律師接手。由於黃男事後遲未辦理交接，經新任管理人主動清查金流，才驚覺專戶已被領取一空，進而揭發這起律師侵占醜聞。

高雄地檢署偵結後，認為本案是國內律師擔任破產管理人涉公益侵占的首例，黃男身為法律人卻貪圖私利、知法犯法，高度折損社會對法律專業的信賴，且犯後態度惡劣，不僅推諉予不詳助理，更拒絕辦理交接，致債權人權益高度損害，為端正綱紀，建請法院從重判刑6年。

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