五星飯店設「鴻門宴」 富商飛撲救回五支2000萬名錶

富商南下高雄交易市值近2千萬的百達翡麗「金鷹」、「海底探險」等5支名錶差點被搶走。（民眾提供）

在北部經營二手名錶店的夫妻，攜帶5支市價近2000萬的百達翡麗「金鷹」、「海底探險」等不同款式名錶，南下高雄某五星大飯店包廂買賣，沒料到買家設「鴻門宴」將名表搶走，被害表商奮力反抗、全身是傷保住名表，涉案的四人分別被判處4年至4年10個月不等徒刑。

判決指出，暱稱「Chen」（身分不詳）在臉書社團物色錶商，佯稱欲互換買賣百達翡麗（Patek Philippe）名錶，邀約被害錶商於高雄五星級大飯店包廂聚餐。去年10月5日晚間，李姓、鄭姓男子及鍾姓女子進入包廂，李男假意贈送禮盒，隨即掏出電擊棒猛擊表商後頸，鄭男則壓制表商妻子並摀嘴，鍾女則在門口把風。

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表商夫妻奮力抵抗，雙方在包廂內扭打。鄭男趁亂將裝有5支百達翡麗名錶的行李箱推往樓梯口，欲交由接應同夥，表商見狀不顧安危，飛撲抱住行李箱，連人帶箱翻滾下樓，導致全身多處挫傷。3名劫匪見事跡敗露，且被害人大聲呼救，連行李箱都來不及帶走、倉皇逃離現場。

高雄地方法院審理時，4名被告雖均坦承犯行，但辯稱是受不詳人士「阿金」等人利誘。

法官認為，鄭男4人正值青壯，竟不思正途，為圖數百萬元的非法報酬，在公共場所實施暴力強盜，手段殘暴且對社會治安造成嚴重威脅，因此負責提供作案車輛與電擊棒的鄭姓男子判刑4年10個月、李姓及另名下手行搶的鄭姓男子各判刑4年4個月、負責把風的鍾女判刑4年，可上訴。

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