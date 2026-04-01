獨家》助中國女假結婚來台近10年 純幫忙閨密也吃官司

嫁到台灣的中國陳姓女子幫忙同鄉林姓閨密假結婚來台，沒收受報酬。台南地院仍依使大陸人士非法入台罪，判陳女六月徒刑、緩刑二年。（資料照，記者王俊忠攝）

嫁到台灣的中國陳姓女子，為幫在中國的林姓閨密假結婚來台，透過金姓小叔到中國與林女辦妥結婚手續來台，林女來台後直上台北工作、未與金同居，林來台近10年，因逾期居留才曝光犯行，金有拿報酬；陳女則分文未取。台南地院依幫助大陸人士非法入台罪、判陳女6月徒刑、緩刑2年。

法官表示，因林女說陳女是很要好的閨密，陳女單純幫忙仲介，沒有收錢，無營利意圖、且是幫助犯，依刑法規定減刑；此案還可上訴。

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判決指出，中國陳女與洪姓男子（另案審結）原是夫妻關係、後來離婚；金姓男子（已審結）是洪男的同母異父胞弟，陳女把林女（通緝中）想假結婚來台的訊息、經由洪姓丈夫轉知金男，金男於2013年1月22日從台中搭船到中國地區，與林女見面。

隔（23）日，金男與林女一起到福建省福州市民政局與公證處辦妥假意的結婚登記；我國海基會也於同年3月15日核發結婚認證證明。3月18日金男與林女填妥相關申請書、以團聚名義，向移民署台南市第二服務站申請取得林女的我國台灣入出境許可證，使得林女從2013年6月初到2020年2月得以多次入出境台灣地區。

2013年6月24日，林女與金男還一起到台南地區的戶政事務所，辦妥假意的結婚戶籍登記，林女入境台灣不久、即上台北工作，未與金男同居生活，金男獲得林女交付的台幣10萬元人頭費與每月補貼共約25萬元，之後，因林女居留逾期，2023年6月初，金男陪林女向移民署台南專勤隊報到，被查出兩人假結婚之事，之後林女行方不明遭通緝。

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