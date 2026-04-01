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    首頁 > 社會

    「媽祖要你請假！」保全低血糖不聽勸路倒 男駕駛遞紅包好暖

    2026/04/01 10:35 記者許國楨／台中報導
    鄧男騎車搖晃，員警示意停車關心。（民眾提供）

    鄧男騎車搖晃，員警示意停車關心。（民眾提供）

    台中市北屯區經貿路上月17日演一段溫馨又驚險的街頭小插曲，52歲鄧姓保全從沙鹿騎機車前往忠明南路上班，疑血糖過低頭暈一路搖搖晃晃，車身左右偏移，甚至差點撞到其他騎士，巡邏中的第五分局水湳所員警林芸蔓見狀，立刻示意鄧男靠邊停車關心，卻遭他婉拒，堅持休息一下並繼續上班。

    未料，就在林員騎離稍遠、透過後照鏡觀察時，鄧男突然整個人倒在路旁，情況危急，此時一名熱心駕駛見狀，立刻跑上前，不僅拿東西讓他補充體力，更從口袋掏出北港媽祖廟的紅包，輕聲對鄧男說：「這是媽祖要給你的，要你今天請假！」

    在員警與熱心民眾的耐心勸導下，鄧男終於點頭同意，就地休息並後續就醫，避免了可能釀成重大交通事故的危險，這一幕不僅展現了員警的高度警覺與及時反應，也體現了民眾守望相助的暖心精神。

    警方表示，鄧男當時無酒精或毒品影響，騎車不穩可能是血糖過低所致，經119送醫後，鄧男情況穩定，對於員警與熱心駕駛的關心與善意，他連聲道謝，直呼「如同上天安排的護身符，真的像媽祖在保佑我」。

    熱心駕駛（左）拿出紅包對鄧男說：「這是媽祖要給你的，要你今天請假！」（民眾提供）

    熱心駕駛（左）拿出紅包對鄧男說：「這是媽祖要給你的，要你今天請假！」（民眾提供）

    鄧男最後同意請假就醫。（民眾提供）

    鄧男最後同意請假就醫。（民眾提供）

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