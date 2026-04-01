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    家暴只有0次與無數次！ 宜蘭警陳韋頔獲頒「社福夥伴獎」 當社工後盾

    2026/04/01 09:46 記者王峻祺／宜蘭報導
    35歲陳韋頔承辦家暴業務多年，又是犯罪被害保護官，今年獲頒「社福夥伴獎」。（記者王峻祺攝）

    35歲陳韋頔承辦家暴業務多年，又是犯罪被害保護官，今年獲頒「社福夥伴獎」。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府警察局婦幼警察隊警員陳韋頔，承辦家暴業務多年，又是犯罪被害保護官，憑藉在警察、社政、司法與醫療網絡間出色的協調能力，成為社工最強後盾，今天他獲頒「社福夥伴獎」，以「家暴只有0次跟無數次」鼓勵被害人勇敢發聲，期盼透過公權力與社政介入，協助民眾斬斷受暴枷鎖。

    現年35歲的陳韋頔，原本就讀機械相關科系，赴澳洲1年後返台報考警察特考，8年前結業分發至羅東警分局開羅派出所服務，隨後轉任縣警局婦幼隊，至今深耕婦幼保護與家暴防治領域長達6年。

    陳韋頔說，家暴案件往往錯綜複雜，被害人更常產生「習得性無助感」，因長期處於受暴環境，逐漸對外界救援產生敵意或不信任，甚至絕望認為「求助也無法改變現狀」。

    為打破困境，陳韋頔近年積極扮演「中轉點」，與社工緊密配合，並透過耐心解釋法律程序，一步步重建被害人信心，同時也在社政體系發揮不可替代的「強制力」與「安全保障」作用，陪同被害人重返受暴現場取物，或進行跨縣市案件調度，讓前線社工與被害人無後顧之憂。

    「是代表所有基層辛勞的家防官領取！」陳韋頔說，面對龐大案件量，秉持「早期發現、早期預防」理念，對疑似案件進行通報，寧可多做也不願漏接任何一位需要幫助的民眾，獲獎並非個人成就，除感謝各級長官肯定，更要謝謝各分局基層辛勞的家庭暴力防治官。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，4月2日是全國社工日，感謝社工及社福夥伴長期投入社會福利服務領域，今年縣府共表揚25名傑出人員，頒發包括最佳新人獎、服務績優獎、資深敬業獎及社福夥伴獎，向他們致上最高敬意。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    宜蘭縣警察局婦幼警察隊警員陳韋頔（左4）獲頒社福夥伴獎，與社會處長林蒼蔡（左3）及觀禮同仁合影留念。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣警察局婦幼警察隊警員陳韋頔（左4）獲頒社福夥伴獎，與社會處長林蒼蔡（左3）及觀禮同仁合影留念。（記者王峻祺攝）

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