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    中壢外送員死亡車禍案情翻轉！監視器還原瞬間 網驚：為比中指自摔？

    2026/04/01 10:41 即時新聞／綜合報導
    最新監視器畫面顯示，外送員在摔車前突對前車高舉右手，有網友分析，疑不滿鄰車未讓怒比中指導致重心不穩摔倒，而遭到輾亡。（圖擷自網路）

    最新監視器畫面顯示，外送員在摔車前突對前車高舉右手，有網友分析，疑不滿鄰車未讓怒比中指導致重心不穩摔倒，而遭到輾亡。（圖擷自網路）

    桃園市中壢區環中東路一家民營加油站前昨日下午發生死亡車禍，1名外送員突自摔，遭到後方預拌混凝土車輾過，當場斷成兩截身亡；一度傳出是身體不適，不過最新監視器畫面，讓案情出現大逆轉，外送員在摔車前突對前車高舉右手，有網友分析，疑不滿鄰車未讓怒比中指導致重心不穩摔倒，而遭到輾亡。

    中壢區環中東路往桃園方向昨下午約1點30分許發生死亡車禍，1名46歲李姓機車騎士不明原因摔倒，遭後方同向由41歲鍾姓男子駕駛的預拌混凝土車疑剎車不及輾過，外送員當場斷成兩截、上半身嚴重碎裂，死狀令人慘不忍睹。

    一度外傳是外送員身體不適突昏倒。不過最新監視器畫面曝光車禍細節，46歲李姓外送員當時騎機車疑似不滿鄰車未讓，右手高舉怒比中指，接著重心不穩連人帶車摔到地面，而遭到輾亡。不過詳細案發原因仍待警方後續釐清。

    影片一出立刻引發網友議論，「真的很像被按喇叭後不爽舉手導致重心不穩」、「他剛好要轉彎側傾又放單手就倒了」、「那個手勢真的有點像比中指問候的姿勢」、「右手害自己重心不穩」、「應該是右手比中指，然後車子動力沒了，不穩就跌倒。」

    桃園中壢環中東路，一名外送員不明原因倒地後，被同向預拌混凝土車撞到「身首分離」。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路，一名外送員不明原因倒地後，被同向預拌混凝土車撞到「身首分離」。（記者李容萍翻攝）

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