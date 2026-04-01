拖吊蟑螂「小崔」加保金降至6萬元 稱被徒弟亂搞連累

小崔交保離開時，向媒體喊冤，強調是兩名徒弟不受控、在外面亂搞，害自己被連累，希望檢警能早日找出真正可惡的人。（民眾提供）

在雙北地區流竄的拖吊蟑螂「小崔拖吊」負責人崔博翔與徒弟蔡尚璁、許峯頤，坑殺多名車主，被雙北檢警鎖定偵辦。昨日繼蔡、許2人被新北地院裁定羈押之後，崔博翔也被台北地檢署再次約談。最終被諭知10萬元加保，但因覓保未果，檢察官降保至6萬元。小崔交保離開時喊冤，強調是徒弟不受控、亂搞，害自己被連累。

台北地檢署日前指揮台北市刑警大隊展開第一波調查後，諭知33歲崔博翔交保，而兩名徒弟蔡尚璁與許峯頤聲請羈押，但法院裁定分別以40萬元交保。近日新北地檢署掌握新情資，再次拘提蔡、許2人，昨日向法院聲押獲准。而北檢也再次約談崔男，釐清案情。

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據悉，徒弟蔡尚璁與許峯頤原本在崔博翔手下做事，後來自立門戶後與師父小崔共同合作，坑殺車主，但收費遠高於師父，引起車主們不滿，頻頻登上媒體版面，遭檢警鎖定。

台北地檢署檢察官昨日偵訊後，諭知崔男加保10萬元，但因他覓保未果，檢察官決定降保至6萬元。

小崔交保離開時，向媒體喊冤，強調是兩名徒弟不受控、在外面亂搞，害自己被連累，希望檢警能早日找出真正可惡的人。

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