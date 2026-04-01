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    追查澳洲商GLOBAL吸金案！6人另起爐灶詐騙逾億 全獲交保

    2026/04/01 09:24 記者劉詠韻／台北報導
    台北地檢署。（記者劉詠韻攝）

    台北地檢署。（記者劉詠韻攝）

    檢調偵辦澳洲GLOBAL與天時物業跨國吸金案，繼首波行動約談曾任立委徐巧芯助理的業務員雷挺後，案情再度擴大。台北地檢署追查金流發現，該集團成員在天時物業營運出現問題後，另起爐灶轉向與藝築實業、藝築文旅合作，將投資標的從海外大麻轉回國內危老都更案，並以最高18%年息吸引投資人轉約、續約，違法吸金逾億元，全案朝詐欺、銀行法等方向偵辦。

    檢調調查，廖世宸團隊與從事不動產的林宏宇合作，利用藝築名義對外推銷投資方案。為在短時間內籌集資金，該集團將年化報酬率由原本約7%至14%，提高至8%至18%，並宣稱投資項目為國內具高獲利潛力的危老建物都更計畫，成功吸引不少原本投資澳洲GLOBAL的既有客戶轉而續約或加碼。

    據悉，廖世宸後來因遭檢舉而潛逃，旗下重要幹部劉禮彬眼見首腦失聯，與沈芸茜商議另起團隊，並找來顏伯儒加入，三人持續以天時物業及澳洲GLOBAL名義對外招攬資金。檢調追查，沈、顏兩人自2018年至2024年間，即持續透過不同管道對外募集資金，支線吸金規模可觀。

    北檢昨兵分20路搜索藝築文旅、藝築實業等處所，並約談藝築涉案12人到案說明，經漏夜偵訊後，認定6名業務主管涉案情節重大，其中沈芸茜、顏伯儒各諭知50萬元交保；劉禮彬、王彤、戴淨珊等3名業務主管，則各諭知30萬元交保。另張姓行政人員10萬元交保，蔡姓女業務20萬元交保、潘姓男業務10萬元交保，其餘人則訊後請回。至於藝築負責人廖世宸，因傳拘無著，檢察官已對其發布通緝。

    原同被諭知50萬元交保的沈芸茜，以及原定30萬元交保的劉禮彬，因向檢方表示無力籌措，經檢察官審酌後，分別裁定降保為12萬元與15萬元；顏伯儒則維持50萬元交保。

    其餘涉案幹部也陸續到案。郭、王等人各以30萬元交保；業務蔡20萬元交保；劉、張、潘等3人各以10萬元交保；黃、翁則因涉案情節較輕，訊後請回。

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