涉強抱猥褻女員工！苗栗重光醫院副院長30萬交保、科技監控

頭份重光醫院副院長醫師邱姓男子，涉嫌於另行和友人合夥開設的診所內對一名女性員工強行摟抱、伸手猥褻。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣頭份重光醫院邱姓副院長涉嫌於另與友人合夥開設的診所內對女員工伸手強抱、猥褻，被警方依強制猥褻罪嫌送辦。苗栗地檢署昨晚訊後向法院聲請羈押禁見，苗栗地院今（1）日凌晨裁定30萬元交保並實施科技監控。

邱男除任重光醫院副院長，另與友人另行合夥開設一家診所執業看診。邱男被控於今年2月16日農曆除夕下午，在診所內藉發放春節紅包之際，在批價掛號櫃台內及診所門口處，不顧女員工抗拒，伸鹹豬手、強行摟抱，過程全被診所內監視器錄下。

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被害女員工身心受創離職並報警處理，但有匿名網友於上個30日將監視器影像po網，指案發至今已超過1個月未見當事人公開道歉，也未見相關機構提出明確懲處措施，引發輿論熱議。

案經苗栗縣頭份警分局受理偵查，全案於3月6日依強制猥褻罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，苗栗地檢署昨傳訊邱男，檢察官訊問後，認邱男犯罪嫌疑重大，除有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞外，並認有勾串證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。苗栗地院於今天凌晨，裁定邱男「30萬元交保並實施科技監控」。

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