台中警偷查10民眾個資被抓包 判刑還要支付公庫12萬

台中大甲分局甘姓員警，偷查10位民眾個資被抓包，台中地院依違反個人資料保護法，判處1年8月徒刑，緩刑3年。（記者陳建志攝）

原任職台中大甲分局的甘姓員警，2023年利用職務之便，以值勤檯電腦、M-POLICE電腦連結登入內政部警政署警政知識聯網，擅自查詢蔡姓等10位民眾的車籍、住所等個資，經警局內部清查發現送辦，甘員坦承犯行，台中地院依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，10罪分處7月到1年3月不等刑期，應執行1年8月，緩刑3年，並應支付公庫12萬元。

判決指出，原任職於大甲分局的甘姓員警，2023利用派任於大甲分局大安分駐所、日南派出所期間，明知非公務需求不能任意查詢民眾個資，卻利用值勤檯電腦、M-POLICE電腦連結登入內政部警政署警政知識聯網，擅自查詢蔡姓、劉姓、武姓等10位民眾的國民身分證統一編號、年籍、車籍、住所等個人資料，經大甲分局內部清查，發現甘員有多筆異常查詢紀錄而查獲送辦。

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台中地院審理時，甘員坦承犯行，並有相關查詢資料，以及證人證詞可證明，事證明確。

法官斥責，甘員身為警察，相較於一般人民，理應更遵守法律規定，竟假借職務上的機會，非法查詢他人個人資料，造成個人隱私危害，行為不足取，考量犯後坦承犯行，並與其中4人達成和解，依違反個人資料保護法的公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，10罪分處7月到1年3月不等刑期，應執行1年8月，緩刑3年，可上訴。

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