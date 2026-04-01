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    首頁 > 社會

    男大生露營趁2女同學泥醉伸狼爪 噁摸胸和下體被判刑

    2026/04/01 08:08 記者陳鳳麗／南投報導
    露營示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    露營示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    鄭姓男大生參加學校社團辦的露營活動，晚餐有女同學不勝酒力喝醉，先回帳篷睡覺，鄭男起色心，先到A女同學帳篷對其摸胸、親吻，並將手伸進內褲內觸摸。不久再到B女帳篷摸胸、摸下體，並要攙扶她到淋浴間，被人趕走，2女清醒後報警，南投地院將鄭男以乘機猥褻罪名，各判刑6個月和4個月，應執刑9月。

    鄭姓男大生是在前年9月中旬，參加開學學校社團在南投縣某營地舉辦的露營活動，晚餐時社團同學很多人都有飲酒，他發現有女同學喝得很醉，先回帳篷睡覺，當晚9時潛入A女的帳篷，親吻該女生，再用手摸女學生的胸部，並將手伸進其內褲內摸其下體，該女學生有大聲喝斥要其不要碰她，但無力反抗。

    不到1小時，鄭男又到另一個也喝醉的B女帳篷內，一樣親吻該女學生，再摸女生的胸部，並隔著內褲摸該女生的下體，還有扶這名女學生到淋浴間，但有別人看到，將鄭男趕走。

    兩名女大生隔日都報警提告，鄭男事後曾用IG向兩名女同學致歉，都被截圖存證。鄭男被起訴後，試圖與兩女和解賠償，僅B女學生願原諒和解，A女拒絕原諒和解，南投地院近日將鄭男依乘機猥褻罪名，各判處6個月和4個月有期徒刑，合併應執刑9個月，得易科罰金。

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