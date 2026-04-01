舊屋驚現「傳說武器」 1958年持槍執照曝光

鄭姓男子在整理父親遺物時發現一把超過半世紀的手槍。（民眾提供）

鄭姓男子整理父親遺物時，發現一把半世紀前的「傳說武器」，該自衛槍枝還附有1958年核發的執照。警方指出，持槍證照很罕見且深具文化價值，見證台灣早期歷史，但因現行法令，槍枝與證照仍必須依法銷毀。

3月中，鄭男整理亡父的舊屋時，發現一個長形背帶，打開竟然是一把長槍，這把外觀老舊，還附有一份內政部核發的許可證。由於鄭男完全不認識執照上記載的潘男，加上父執輩均已過世，無法釐清槍枝的實際來源與所有人，他很擔心因此觸法，考慮幾天後，才將槍枝交給派出所。

請繼續往下閱讀...

警方看到這把槍也覺得不可思議，鑑識人員勘驗，這把自衛槍枝是空氣槍，而且因年代久遠，內部機械部件嚴重生鏽阻塞，槍管也有阻塞物，根本無法進行擊發，送檢驗後確認不具殺傷力。

警方檢視泛黃執照，許可證由高雄警察局在1958年核發，記載持有人為當時30歲的潘男，還附有照片，檢驗時的印花，但證照早在1960年就已逾期未換證。台南警方函文向原機關調查，但高雄警方也因時代久遠未查獲紀錄。

年紀稍長的警員分享，過去曾聽說早年戒嚴時期，政府透過自衛槍枝管理條例，將民間槍枝視為後備武力納管，這把空氣槍與執照實體見證了特殊的治安管理模式。

儘管這些歷史物件少見，具有難以取代的文化意義，但警方表示，應依法銷毀。目前還在進行調查程序後，並已聯繫上潘男的繼承親屬，因家屬明確表示拋棄繼承，將待程序完成後，會依法銷毀這把半世紀前的槍枝。

槍枝的使用許可證。（民眾提供）

內頁有持有人的姓名、照片，還有檢查時的印花，相當精美。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法