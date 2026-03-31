3/31 今彩539頭獎開2注！800萬獎落桃園、彰化

3月31日開獎第115000080期今彩539頭獎開出2注，獎落彰化、桃園（本報合成）

3月31日開獎的第115000040期大樂透頭獎摃龜；第115000080期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣埔心鄉員鹿路一段273號1樓的「金得富彩券行」、桃園市桃園區中德里桃德路19號的「鑫旺富彩券行」開出。

第115000040期大樂透中獎號碼「05、11、25、40、45、47，特別號：39。頭獎摃龜；貳獎開出2注，可得86萬8968元；參獎共51注中獎，每注可得3萬6698元；肆獎共108注中獎，每注可得1萬1140元；伍獎共1913注中獎，每注可得2000元；陸獎共2436注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4524注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2812注中獎，每注可得400元。

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第115000040期49樂合彩中獎號碼為「05、11、25、40、45、47」。四合摃龜；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3074注中獎，每注可得1250元。

第115000080期今彩539中獎號碼為「09、16、23、35、39」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共6445注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3155注中獎，每注可得50元。

第115000080期39樂合彩中獎號碼為「09、16、23、35、39」。四合摃龜；三合共198注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8993注中獎，每注可得1125元。

第115000080期3星彩中獎號碼為「533」。壹獎共225注中獎，每注可得5000元。

第115000080期4星彩中獎號碼為「4910」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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