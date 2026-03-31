苗栗診所副院長涉性騷 衛福部：評估醫師懲戒

苗栗頭份一名診所副院長涉性騷女員工，衛福部醫事司今天表示，案件已進入司法與行政程序，並要求苗栗縣衛生局調查，評估是否涉及「醫師法」懲戒，不排除送醫懲會。（記者彭健禮翻攝）

苗栗頭份一名診所副院長涉性騷女員工，引發關注，對於外界質疑跨部會通報機制失靈，衛福部醫事司今（31日）表示，案件目前已進入司法與行政處理，也已發文要求苗栗縣衛生局啟動調查，蒐集資料評估是否涉及「醫師法」懲戒事由，後續不排除送醫師懲戒委員會處理。

立委陳菁徽指出，這類案件多由勞政單位依「性別平等工作法」調查，但衛政單位未必能第一時間掌握，常出現「勞政已裁罰、衛政還在等公文」的情況，讓醫師在制度空窗下仍可持續執業。她直言，監察院才剛糾正衛福部通報機制形同虛設，「這不是杞人憂天」，苗栗案就是警訊，已要求衛福部提出即時通報機制，不能再讓公文往返拖延，避免制度變成保護傘。

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衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，申訴人已向警方報案，並在議員陪同下，向苗栗縣勞工主管機關提出申訴。因案件涉及「性別平等工作法」，由勞政單位受理，同時也通知衛生局，讓勞政與衛政單位同步掌握案情，案件也已進入司法程序。

在行政處理上，劉玉菁說，衛福部已正式行文苗栗縣衛生局，要求就醫事管理部分進行調查，並評估是否涉及醫師懲戒。至於是否召開醫師懲戒委員會，仍須視衛生局後續調查結果而定，若認定違反「醫師法」第25條第4款「違反醫學倫理」，就會啟動懲戒程序。

她也強調，現行倫理規範已明訂，醫師不得對同仁、學生或其他人員有騷擾行為。至於資訊揭露，「醫事人員性平事件資訊專區」會揭露法院確定判決及經懲戒處分的案件，若本案最終成立並遭懲戒，相關資訊也會依法公開。

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