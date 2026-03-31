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    徐巧芯助理也曾涉入！ GLOBAL公司吸金案外案 檢調逮業務經理等12人到案

    2026/03/31 18:01 記者吳昇儒／台北報導
    澳洲Global公司業務員雷挺（立委徐巧芯助理）涉違法吸金，檢方諭令他10萬元交保。（讀者提供）

    澳洲Global公司業務員雷挺（立委徐巧芯助理）涉違法吸金，檢方諭令他10萬元交保。（讀者提供）

    女子郭家希與丈夫成立澳洲GLOBAL公司後，擔任天時物業公司負責人，以投資大麻等名目吸金數億元。檢調將郭女等人帶回偵辦，其中包含曾擔任徐巧芯的助理雷挺。檢方發現，藝築實業、文旅兩家公司也曾與郭女合作，吸金逾億元。檢調今兵分20路搜索，帶回劉姓業務經理等12人偵辦中。

    檢調查出，天時物業負責人郭家希以投資泰國大麻農場、外匯、不動產等名義，對外吸引投資者，並保證年息達7-14%。許多參加說明會的投資者信以為真，紛紛投入資金，但因投資期間為3到7年，但澳洲GLOBAL公司不僅付不出利，連本金也沒了，因此被害人向調查局檢舉。

    據悉，曾任國民黨立委徐巧芯的助理雷挺竟是該集團業務員，案件爆發後，被檢察官諭知10萬元交保；徐則發出聲明指出，該案發生在雷挺擔任助理前，以依規定將其解僱。

    檢察官抽絲剝繭後發現，藝築實業、藝築文旅兩家公司也與天時物業合作，兩家公司以投資不動產、危老都更案獲利為幌子，標榜年利率8%至18%，初步估算獲利高達1億多元。

    檢察官見時機成熟，今日發動偵查行動，兵分20路搜索藝築文旅、藝築實業等處所，並約談藝築公司劉姓業務經理等12人到案說明，釐清犯罪過程；另藝築公司廖姓負責人則因逃匿，現被發布通緝中。

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